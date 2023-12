തലസ്ഥാനത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാന്‍ വേണ്ടത്, ഡോ. സജിന്‍ കുമാർ പറയുന്നു : കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസങ്ങൾക്കിടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഉണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ടിന്‍റെ പ്രധാന കാരണം അശാസ്‌ത്രീയമായ നിർമാണങ്ങൾ ഒഴുക്ക് തടസപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കേരള സർവകലാശാലയിലെ ജിയോളജി വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. സജിൻ കുമാർ. ഇക്കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധവത്കരണം ആവശ്യമാണെന്നും ഡോ. സജിൻ കുമാർ പറഞ്ഞു (Dr. Sajin Kumar about flood and need of awareness).