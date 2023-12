തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞദിവസം(25-12-23) ബി ജെ പി യിൽ ചേർന്ന നടനും സംവിധായകനുമായ മേജർ രവിക്കും കോൺഗ്രസ്‌ നേതാവ് സി രഘുനാഥിനും നേതൃത്വ പദവികൾ. മേജർ രവിയെ ബി ജെ പി യുടെ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷനാക്കി സി രഘുനാഥിന് ദേശിയ കൗൺസിൽ അംഗത്വവും നൽകി(Major Ravi And C Reghunath On Top Position In Kerala Bjp).