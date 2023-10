തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ടിക്കറ്റ് മെഷീനുകൾ (Electronic Ticketing Machine-ETM) വ്യാപകമായി തകരാറിലാകുന്നതിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടിയ പുതിയ ആൻട്രോയ്‌ഡ്‌ ഇടിഎം വാങ്ങാനൊരുങ്ങി കെഎസ്ആർടിസി (KSRTC To Buy New Android ETM). കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പ്രോജക്‌ട്‌ മാനേജ്മെന്‍റ്‌ കൺസൾട്ടൻസിയായ കെ റെയിൽ (കേരള റെയിൽ ഡവലപ്മെന്‍റ്‌ കോർപറേഷൻ) ആണ് കെഎസ്ആർടിസിക്ക് വേണ്ടി ഇടിഎം മെഷീനുകൾ വാങ്ങുന്നത് (K Rail Procures ETM For KSRTC).