തിരുവനന്തപുരം: ക്രിസ്‌തുമസ് പുതുവത്സര അവധികളോടനുബന്ധിച്ച് അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേയ്ക്ക് പ്രത്യേകസർവീസുകളുമായി കെഎസ്ആർടിസി( Christmas and New Year holidays Ksrtc special service to kerala from Neighboring States). ഡിസംബർ 20 മുതൽ ജനുവരി 3 വരെയാണ് പ്രത്യേക ക്രമികരണം. നിലവിലുള്ള സർവീസുകൾക്ക് പുറമെയാണ് അധിക സർവീസുകൾ തുടങ്ങുന്നത്.



ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അധിക സർവ്വീസുകൾ :