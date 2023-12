തിരുവനന്തപുരം: നഗരത്തിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന പോയിൻ്റ് ടു പോയിൻ്റ് ഇലക്ട്രിക് ബസുകളുടെ റൂട്ടും ടിക്കറ്റ് നിരക്കും പരിഷ്ക്കരിക്കാനൊരുങ്ങി കെഎസ്ആർടിസി (KSRTC is ready to modify the route and increase the ticket price). നിലവിലെ റൂട്ടിൽ കൂടുതൽ പോയിൻ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പരിഷ്ക്കരണം. ഇതനുസരിച്ച് 15 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ പോയിൻ്റ് വരുന്ന യാത്രകൾക്ക് ഇനി മുതൽ മിനിമം നിരക്കായ 10 രൂപയ്‌ക്കൊപ്പം 5 രൂപയാണ് വർധന. 18 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടിയ യാത്രയ്ക്ക് 20 രൂപയാകും ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്.



ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധന ഇങ്ങനെ: