തിരുവനന്തപുരം : യാത്രക്കാര്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ എസി ബസില്‍ യാത്ര ഒരുക്കുന്നതിന് കെഎസ്ആര്‍ടിസി ആരംഭിച്ച ജനത ബസ് സര്‍വീസ് 10 ദിവസം തികയും മുന്‍പേ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ്. ആദ്യ 10 ദിനങ്ങള്‍ പിന്നിടുമ്പോള്‍ 1,29,832 ലക്ഷം രൂപയാണ് ജനത സര്‍വീസ് (janatha bus service) കോര്‍പറേഷന്‍റെ പണപ്പെട്ടിയിലെത്തിച്ചത്. കൊല്ലം-തിരുവനന്തപുരം, (kollam to trivandrum) കൊട്ടാരക്കര-തിരുവനന്തപുരം (kottarakkara to trivandrum) റൂട്ടുകളില്‍ രണ്ട് വോള്‍വോ എസി ലോ ഫ്‌ളോര്‍ ബസുകളുമായി കന്നിയാത്ര തുടങ്ങിയാണ് ജനത സര്‍വീസ് യാത്രക്കാര്‍ക്കിടയിലേക്കെത്തിയത് (KSRTC New Project Janatha Bus Service).