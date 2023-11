തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരുടെ പരിഷ്‌കരിച്ച യൂണിഫോമിന്‍റെ വിതരണ ചുമതല പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമായ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടെക്സ്റ്റൈൽ കോർപറേഷനെ ഏൽപ്പിച്ചു. യൂണിഫോം വിതരണം ഡിസംബർ 30ന് ഉള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ കോർപറേഷൻ. നവംബർ 16നാണ് കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരുടെ യൂണിഫോം വീണ്ടും കാക്കിയിലേക്ക് മാറ്റി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് (Reform of uniform of KSRTC employees, Kerala Textile Corporation will supply).