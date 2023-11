തിരുവനന്തപുരം : ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്തിന്‍റെ അച്ചടക്ക ലംഘനം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കെപിസിസി അച്ചടക്ക സമിതി യോഗം വീണ്ടും ചേരും.(KPCC disciplinary committee meeting, Disciplinary action against Aryadan Shaukat will be discussed) ഇന്ന് (നവംബർ 13 ) രാവിലെ 11 മണിക്ക് കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്താണ് യോഗം ചേരുക. മലപ്പുറത്ത് ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് ഫൗണ്ടേഷന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ പലസ്‌തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണത്തെ സിറ്റിങ്ങിലും ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്തിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിന് ഒപ്പമുള്ളവരുടെയും വിശദീകരണം അച്ചടക്ക സമിതി കേട്ടിരുന്നു.