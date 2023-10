കേരളീയം പരിപാടി: സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാകുമ്പോഴും കേരളീയം പരിപാടിക്കുവേണ്ടി കോടികൾ പൊടിക്കാനൊരുങ്ങി സർക്കാർ. പരിപാടിക്ക് 27.12 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത് (27 Crore To Keraleeyam- Govt Spending Regardless Of Financial Crisis). നവംബർ 1 മുതൽ 7 വരെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളീയം പരിപാടി നടക്കുന്നത്.