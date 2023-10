തിരുവനന്തപുരം: കേരളീയം മഹോത്സവത്തിന് നവംബര്‍ ഒന്നിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ട്രല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ തുടക്കമാകും (Keraleeyam 2023 will begin on November 1). ചടങ്ങില്‍ പ്രശസ്‌ത സിനിമ താരങ്ങളായ കമല്‍ഹാസന്‍, മമ്മൂട്ടി, മോഹന്‍ലാല്‍, ശോഭന, മഞ്ജു വാര്യര്‍ എന്നിവരും വ്യവസായ പ്രമുഖരായ എംഎ യൂസഫലി, രവി പിള്ള, ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വമായ ഡോ. എംവി പിള്ള തുടങ്ങിയവര്‍ മുഖ്യാഥിതികളാകും. മതവര്‍ഗീയതയ്‌ക്ക് ഈ നാട്ടിലിടമില്ലെന്നും സാഹോദര്യവും സ്‌നേഹവും പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിന്‍റെ സംസ്‌കാരത്തെ ആഘോഷിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ് കേരളീയം ഓരോ മലയാളിക്കും ഒരുക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു (CM Pinarayi Vijayan on Keraleeyam 2023).