2023-24 ല്‍ യൂണിറ്റിന് 40.6 പൈസയുടെയും 2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 31 പൈസയുടെയും 2025-26 വേളയില്‍ 16.8 പൈസയുടെയും 2026-27 കാലയളവില്‍ യൂണിറ്റിന് 1 പൈസയുടെയും വര്‍ധനയ്ക്കുള്ള അനുമതിയാണ് കെഎസ്ഇബി റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ ഈ ആവശ്യം റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷന്‍ തള്ളി. 2024 ജൂലൈ മുതലുള്ള നിരക്കുവര്‍ധനയ്ക്ക് അടുത്ത വര്‍ഷം കെഎസ്ഇബി വീണ്ടും റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷനെ സമീപിക്കേണ്ടി വരും (20 paisa will be increased for 1 unit).