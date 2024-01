തിരുവനന്തപുരം: ഗവേഷക വിദ്യാർഥികൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്ക് പത്ത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്(10 crore for research students to participate in international research activities). ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സമഗ്ര പരിഷ്‌കരണത്തിനായി നിയോഗിച്ച ശ്യാം ബി മേനോൻ കമ്മിഷൻ്റെ ശുപാർശ സ്വീകരിച്ചാണ് നടപടി. കൂടാതെ ട്രാൻസലേഷണൽ റിസർച്ച് ലാബുകൾക്ക് പ്രവർത്തന സഹായമായി പത്ത് കോടി രൂപ നൽകാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.