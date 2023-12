തിരുവനന്തപുരം: എസ് എഫ് ഐ യുടെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിൽ സുരക്ഷ വീഴ്‌ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവർണർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകും. എല്ലാ മാസവും ആദ്യ ആഴ്‌ച രാജ് ഭവനിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേക്ക് അയക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ സുരക്ഷ വീഴ്‌ചയുടെ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തും(Kerala Governor To Give Report To Central Govt About Black Flag Protest ).അതേസമയം സുരക്ഷ വീഴ്‌ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നിലവിൽ ഗവർണർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടില്ല.