തിരുവനന്തപുരം: ട്രാഫിക് ഐ.ജി ലക്ഷ്‌മണയെ (IG Lakshmana) സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്‌തു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഫയലില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഒപ്പിട്ടു. പുരാവസ്‌തു തട്ടിപ്പ് കേസ് പ്രതി മോൻസണ്‍ മാവുങ്കലുമായുള്ള (accused in the antiques fraud case) ബന്ധത്തിന്‍റെ പേരിലാണ് സസ്പെന്‍ഷന്‍ (relationship with Monson Mavunkal).

ഐ.ജി ലക്ഷ്‌മണയ്‌ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. ഡിജിപി അനിൽ കാന്താണ് സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്. തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതിന് പ്രതിയ്‌ക്ക് ലക്ഷ്‌മണയുടെ വലിയ സഹായം ലഭിച്ചെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തി. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ മറ്റ് പലരെയും ട്രാഫിക് ഐ.ജി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ, അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും മോന്‍സണിനൊപ്പം ലക്ഷ്‌മണയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം പേരൂര്‍ക്കട പൊലീസ് ക്ലബില്‍ മോന്‍സണിന് റൂം എടുത്ത് നല്‍കിയത് ലക്ഷ്‌മണയാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പരാമര്‍ശമുണ്ട്. വ്യാപകമായി തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരാളുമായി ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ള ബന്ധം തെറ്റായ സന്ദേശം നല്‍കുന്നതിനാല്‍ നടപടി വേണമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഡിജിപിക്ക് നിർദേശം നൽകിയത്

മോന്‍സന്‍റെ പുരാവസ്തു വില്പനയ്ക്ക് ഐജി ലക്ഷ്മണ ഇടനിലനിന്നതായി അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാട്‌സ് ആപ്പ് ചാറ്റുകളും പുറത്തായി. പുരാവസ്തു ഇടപാടിനായി ആന്ധ്ര സ്വദേശിനിയെ മോന്‍സന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ലക്ഷ്മണയെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തിയത്. ഖുര്‍ആന്‍, ബൈബിള്‍, രത്‌നങ്ങള്‍ എന്നിവ ഇടനിലക്കാരി വഴി വില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.