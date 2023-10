തിരുവനന്തപുരം : അടുത്ത വര്‍ഷമാദ്യം നടക്കുന്ന ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി (Parliament Elections 2024) പതിവിന് വിപരീതമായി നേരത്തേ ഒരുങ്ങാന്‍ തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ സജീവമാക്കി കേരളത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം. കോണ്‍ഗ്രസ് സീറ്റുകള്‍ ലാക്കാക്കി മുന്നോട്ടുനീങ്ങുന്ന സിപിഎമ്മിനെയും ബിജെപിയെയും ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കി 2019ലേതിന് സമാനമായ നേട്ടം നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇന്ന് (ഒക്‌ടോബര്‍ 4) കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്ത് ചേര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതി യോഗം പ്രധാനമായും ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തത് (K Sudhakaran To Lead Kerala Yatra). തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞന്‍ സുനില്‍ കനുഗോലുവിന്‍റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടന്ന യോഗത്തില്‍ ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നില്‍ കണ്ട് ആവിഷ്‌കരിക്കേണ്ട തന്ത്രങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു (KPCC Meet).

കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ കേരള യാത്ര ജനുവരിയില്‍ : സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിയെ അടിത്തട്ടില്‍ ഊര്‍ജ്ജസ്വലമാക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് കെപിസിസി പ്രസിഡന്‍റ് കെ.സുധാകരന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കേരള യാത്ര ജനുവരിയില്‍ നടത്താന്‍ യോഗം തീരുമാനിച്ചു (Congress Party's Kerala Yatra). കാസര്‍കോട് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കുന്ന തരത്തില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യാത്രയ്‌ക്ക് നിയമസഭ നിയോജക മണ്ഡലം അടിസ്ഥാനത്തിലോ ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലോ സ്വീകരണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം വ്യാഴാഴ്‌ച (ഒക്‌ടോബര്‍ 5) നടക്കുന്ന കെപിസിസി ഭാരവാഹികളുടെയും ഡിസിസി പ്രസിഡന്‍റുമാരുടെയും യോഗത്തില്‍ ഉണ്ടാകും. മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിമാരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവില്‍ നിയമസഭ നിയോജക മണ്ഡലം അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്ന ജനസഭയ്ക്ക് ബദലായി പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും (Kerala Yatra Will Be In January).