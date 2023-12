തിരുവനന്തപുരം : ഡി ജി പി ഓഫിസ് മാര്‍ച്ചിനിടെയുണ്ടായ പൊലീസ് അതിക്രമത്തിന്‍റെ പേരില്‍ കേരള പൊലീസിനെതിരെ അവകാശ ലംഘനത്തിന് നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ലോക്‌സഭ സ്‌പീക്കറോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ച് കെ സുധാകരന്‍ എം പി (K Sudhakaran send privilege notice against Kerala police). കെ പി സി സി സംഘടിപ്പിച്ച ഡി ജി പി ഓഫിസ് മാര്‍ച്ചിനിടെ തന്‍റെയും സഹ എം പിമാരുടെയും ജീവന്‍ അപായപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തില്‍ പൊലീസ് അതിക്രമം കാട്ടിയെന്ന് ലോക്‌സഭ സ്‌പീക്കര്‍ക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ സുധാകരന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി (K Sudhakaran wrote to lok sabha speaker for action against Kerala police). മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരമാണ് പൊലീസ് ഹീനമായ രീതിയില്‍ പെരുമാറിയതെന്നും കത്തില്‍ ആരോപിക്കുന്നു.