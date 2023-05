സംസ്ഥാനത്തെ റേഷന്‍ കടകളുടെ മുഖച്ഛായ മാറുന്നു; കെ സ്റ്റോര്‍ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം, ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ 108 സ്റ്റോറുകള്‍

Updated: May 15, 2023, 4:46 PM |

Published: May 15, 2023, 6:48 AM