തിരുവനന്തപുരം : കേരളീയം വേദിയിൽ ഭരതനാട്യവുമായി കാണികളെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ന്യായാധിപ (Justice Sunitha Vimal dancing in Keraleeyam program). കൊല്ലം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രൈബ്യൂണലിലെ ജസ്റ്റിസ്‌ സുനിത വിമലാണ് ചടുല താളങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണികളെ കയ്യിലെടുത്തത്. താനൊരു ന്യായാധിപയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും നൃത്തം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും കരഘോഷത്തോടെയാണ് ജനം നർത്തകിയെ അഭിനന്ദിച്ചത്. സ്വാതി തിരുനാളിന്‍റെ പ്രിയ ഭരതനാട്യമായ തില്ലാന അവതരിപ്പിച്ച് മടങ്ങുമ്പോൾ സ്റ്റേജിന് പിന്നിൽ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനും മുൻ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും നേരിട്ട് അഭിനന്ദനവുമായി എത്തി (Dance of Justice Sunitha Vimal in Keraleeyam stage).