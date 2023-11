തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യ ഓസ്‌ട്രേലിയ ടി20 പരമ്പരയില്‍ (India vs Australia T20I Series) കാര്യവട്ടം ഗ്രീന്‍ഫീല്‍ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന്‍റെ ടിക്കറ്റ് വില്‍പ്പന ഇന്ന് (നവംബര്‍ 21) ആരംഭിക്കും (Tickets For India vs Australia Second T20I At Karyavattom). വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ഹോട്ടല്‍ ഹയാത്ത് റീജന്‍സിയില്‍ നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ ചലച്ചിത്ര താരം കീര്‍ത്തി സുരേഷ് (Keerthy Suresh) ടിക്കറ്റ് വില്‍പ്പന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും (India vs Australia Second T20I Tickets Sale Starting Today). കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ എം എല്‍ എ ചടങ്ങില്‍ മുഖ്യാതിഥിയാകും.