മേളയ്ക്ക് കൊഴുപ്പേകാൻ ഇന്ന് മ്യൂസിക് ബാൻഡ് രാ​ഗവല്ലിയുടെ ഫ്യുഷൻ ഗാനസന്ധ്യ അരങ്ങേറും. വൈകിട്ട് 7ന് മാനവീയം വീഥിയിലാണ് പരിപാടി. മണിച്ചിത്രത്താഴിലെ പഴന്തമിഴ് പാട്ടിഴയും, ഒരു മുറൈ വന്ത് പാർത്തായാ എന്നീ ​ഗാനങ്ങളുടെ ഫ്യുഷനിലൂടെയും റോക്ക് ആൻഡ് റോളിലെ ഗാനത്തിലൂടെയും പ്രസിദ്ധമാണ് രാ​ഗവല്ലി മ്യൂസിക് ബാൻഡ്.



മേളയിലെ ഇന്നത്തെ സിനിമകൾ (തിങ്കളാഴ്ച, 11.12.2023)

കൈരളി



9.00 am- ഹാങിം​ഗ് ​ഗാർഡൻസ്

12.00 pm- ഷെഹറാസാദ്

3.00 pm- ഗേൾ

6.00 pm- ദായം

8.15 pm- ലെസ് ഇൻഡിസൈറബിൾസ്



ശ്രീ



9.15 am- ആംബുഷ്

11.30 am- ദി ഗേൾ ഫ്രം ഉറു​ഗ്വേ

3.15 pm- ഡീഗ്രേഡ്

6.30 pm- സ്ലോ

8.30 pm- ക്രെസെന്റോ



നിള



9.30 am- ഇൻസെർച് ഓഫ് ഫാമെൻ

11.30 am- ദി ഇല്ല്യൂമിനേഷൻ

6.00 pm- അഡ്യു ഫിലിപ്പൈൻ

8.00 pm- ദി ഡെലിൻക്വൊന്റ്സ്



കലാഭവൻ



9.30 am- നീലമുടി

11.30 am- ഡ്രീമിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ

3.00 pm- ആനന്ദ് മൊണാലിസ മരണവും കാത്ത്

6.00 pm- ദി ടീച്ചേർസ് ലോഞ്ച്

8.30 pm- ഒമെൻ





ടാഗോർ



9.00 am- ദി ഗ്രീൻ ബോർഡർ

12.00 pm- എഫയർ

3.30 pm- വിസ്‌പേർസ് ഓഫ് ഫയർ ആൻഡ് വാട്ടർ

6.30 pm- ദി പണിഷ്മെന്റ്

8.30 pm- എബൗട്ട് ഡ്രൈ ഗ്രാസസ്



നിശാഗന്ധി



6.30 pm- ദി റാപ്ച്ചർ

8.30 pm- ദി ലാൻഡ് വേർ ദി വിൻഡ് സ്റ്റുഡ് സ്റ്റിൽ

12.00 pm- ദി എക്സോർസിസ്ററ്



ഏരീസ്പ്ലെക്സ് 1



9.30 am- സ്ലീപ്

11.30 am- അനാട്ടമി ഓഫ് എ ഫാൾ

3.00 pm- മോൺസ്റ്റർ

6.00 pm- ഗൊണ്ടോല

8.00 pm- തണ്ടേർസ്





ഏരീസ്പ്ലെക്സ് 4



9.30 am- 20,000 സ്പിഷീസ് ഓഫ് ബീസ്

12.00 pm- പുംസി

3.00 pm- കിഡ്നാപ്ഡ്

6.00 pm- ദി സോങ് ഓഫ് ദി ഓറികാന്റുറി

8.00 pm- മുജീബ്: ദി മേക്കിങ് ഓഫ് നേഷൻ



ഏരീസ്പ്ലെക്സ് 6



9.15 am- ദി പെസന്റ്സ്

12.00 pm- പെരുമഴക്കാലം

3.00 pm- സ്‌റ്റോളൻ

6.00 pm- ഫോറിൻ ബോഡി

8.30 pm- ദി സോൺ ഓഫ് ഇന്ററസ്റ്റ്





ന്യൂ സ്ക്രീൻ 1



9.30 am- ടോട്ടം

11.30 am- ആഗ്ര

3.00 pm- ഫാമിലി

6.30 pm- ദി ഓൾഡ് ഓക്ക്

8.30 pm- ജങ്ക്സ് ആൻഡ് ഡോൾസ്





ന്യൂ സ്ക്രീൻ 2



9.30 am- ജോസഫ്സ് സൺ

11.30 am- മെൽക്

3.15 pm- ഓ. ബേബി

6.00 pm- ദി സെർവൈൽ

8.30 pm- അദൃശ്യ ജാലകങ്ങൾ





ന്യൂ സ്ക്രീൻ 3



9.15 am- ദി സ്പൈറൽ

11.00 am- റാംജി റാവു സ്പീക്കിം​ഗ്

3.00 pm- നെക്സ്റ്റ് സോഹീ

6.15 pm- ദി ഗ്രേറ്റ് ഡിക്‌ടേറ്റർ

8.45 pm- ബഹാദൂർ - ദി ബ്രേവ്





അജന്ത



9.45 am- ഫോളോവർ

12.00 pm- പാദാദിക്

3.15 pm- ആപ്പിൾ ചെടികൾ

6.15 pm- പാരഡെയ്സ്

8.15 pm- ബ്ളാക്ക്ബേർഡ് ബ്ളാക്ക്ബേർഡ് ബ്ളാക്ക്ബെറി





ശ്രീ പദ്മനാഭ



9.45 am- ഫാളെൻ ലീവ്സ്

12.15 pm- ഡിസ്കോ ബോയ്

3.15 pm- തേർഡ്

6.00 pm- ഗുഡ്ബൈ ജൂലിയ

8.30 pm- ഡ്രിഫ്റ്റ്Body:...Conclusion:...