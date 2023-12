വൈവിധ്യങ്ങളെല്ലാം മറന്നും അംഗീകരിച്ചും സിനിമ എന്ന മൂന്നക്ഷരത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഇടമായി മാത്രമല്ല ഐഎഫ്എഫ്‌കെ (International Film Festival of Kerala -IFFK) വേദിയെ വിവരിക്കാനാവുക. അതിനുമപ്പുറം എന്തോ ഒന്ന് വർഷാവർഷം ദൂരയിടങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകളെ കേരളത്തിന്‍റെ തെക്കേയറ്റത്ത് നടക്കുന്ന ഈ മഹാ മേളയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായി വന്ന് തൊട്ടടുത്ത വർഷവും വരുമെന്ന് സത്യമിടുന്നവർ (IFFK Delegates and visitors shares experiences ).

'സ്‌പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ' പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി വനൂരി കഹിയു: ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങിൽ 'സ്‌പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ' പുരസ്‌കാരം നൽകി കെനിയൻ സംവിധായിക വനൂരി കഹിയുക്ക് ആദരം (Spirit of Cinema award at IFFK). വ്യത്യസ്‌ത ആശയങ്ങൾ സംവദിക്കാനുള്ള വേദിയായി സിനിമ മാറണമെന്നും ഐഎഫ്എഫ്കെ (International Film Festival of Kerala-IFFK) അത്തരമൊരു വേദിയാണെന്നും ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ വനൂരി കഹിയു പറഞ്ഞു (Kenyan director Wanuri Kahiu).