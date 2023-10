തിരുവനന്തപുരം : തലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും വെളളക്കെട്ട് (Heavy Rain In Trivandrum). തിരുവനന്തപുരം പട്ടം-മെഡിക്കല്‍ കോളജ് റോഡില്‍ മുറിഞ്ഞപാലത്തിന് സമീപം കുഴിവയലിലാണ് മഴയില്‍ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായത്. സ്ഥലത്തെ വീടുകളില്‍ വെള്ളം കയറി. ഗൗരീശപട്ടം ക്ഷേത്രത്തിന് പിറകിലുള്ള കോട്ടറ ലെയിനിലും വെള്ളം കയറി. ജില്ലയില്‍ ഉച്ചക്ക് ശേഷം കനത്ത മഴ പെയ്‌തതിന് പിന്നാലെ മുറിഞ്ഞപാലം തോട് കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകിയതിനാലാണ്‌ വീടുകളില്‍ വെള്ളം കയറിയത് (Houses Flooded Again After Heavy Rain).