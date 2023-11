തിരുവനന്തപുരം: സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് അവ്യക്തതയില്ലെന്നും (Government is not ambiguous about the school lunch scheme) കേന്ദ്ര വിഹിതം നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച് വന്ന മാധ്യമ വാർത്ത തെറ്റാണെന്നും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി (V Sivankutty about school lunch scheme). സംസ്ഥാനം കൃത്യമായി കണക്ക് നൽകാത്തതിനാൽ സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ കേരളത്തിനുള്ള വിഹിതം കേന്ദ്രസർക്കാർ തടഞ്ഞുവെന്നും കണക്ക് സമർപ്പിക്കാത്തതിനാൽ കേന്ദ്ര വിഹിതമായ 184.31 കോടി രൂപയിൽ നവംബർ വരെയുള്ള ആദ്യ ഗഡു ഇനത്തിൽ 125 കോടി രൂപയിൽ 54.16 കോടി രൂപയെ കേന്ദ്രം നൽകിയുള്ളൂ എന്നുമായിരുന്നു വാർത്ത.