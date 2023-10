തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാന നഗരത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹരിക്കാന്‍ 100 ദിന കര്‍മ്മ പദ്ധതി. കലക്‌ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലാകും ജില്ല ഭരണകൂടം ഫ്ലഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍ മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ നടപ്പിലാക്കുക. മന്ത്രിമാരായ വി ശിവന്‍കുട്ടി, ആന്‍റണി രാജു എന്നിവരുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം (Flood Prevention Master Plan In Trivandrum). മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് പ്രതിവാര റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചാകും കര്‍മ്മ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക.

മഴക്കെടുതിയില്‍ വീടുകള്‍ നഷ്‌ടപ്പെട്ടവര്‍ (Flood in Thiruvananthapuram) സമര്‍പ്പിച്ച 321 ധനസഹായ അപേക്ഷകളിലും ഒരാഴ്‌ചക്കകം തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ജില്ല കലക്‌ടര്‍ ജെറോമിക് ജോര്‍ജ്ജിനാകും ഇതിന്‍റെയും ചുമതല. ആമയിഴഞ്ചാന്‍, പട്ടം, ഉള്ളൂര്‍ തോടുകളുടെ നവീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 1.50 ലക്ഷം ക്യുബിക് മീറ്റര്‍ ചെളിയും മാലിന്യവും നീക്കം ചെയ്യും. ആമയിഴഞ്ചാന്‍ തോടിന് 25 കോടിയും പട്ടം തോടിന് 4.8 കോടിയും ഉള്ളൂര്‍ തോടിന് 9 കോടി രൂപയും നീക്കിവച്ചു.

മേജര്‍-മൈനര്‍ ഇറിഗേഷന്‍ വകുപ്പുകളുടെ (Department of Major and Minor Irrigation) നേതൃത്വത്തില്‍ 100 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പണികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാണ് നിര്‍ദേശം. ഓട്ടോമാറ്റിക് റിയല്‍ടൈം വാട്ടര്‍ ലെവല്‍ മോണിറ്ററിങ് ആന്‍ഡ് അലര്‍ട്ടിങ് സംവിധാനവും (Automatic Realtime water level monitoring and alerting system) നടപ്പിലാക്കും. കര്‍മ്മ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി കൃത്യമായി വീക്ഷിക്കാനും കയ്യേറ്റങ്ങള്‍ ഒഴിപ്പിക്കാനും സബ് കലക്‌ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘത്തിനാണ് ചുമതല.