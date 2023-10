തിരുവനന്തപുരം : വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെ ആദ്യ കപ്പലിനെ വരവേൽക്കുന്ന വേദിയിലും നേതാക്കൾ തമ്മിൽ ക്രെഡിറ്റിനായി പിടിവലി (Dispute Among The Leaders Over Vizhinjam Port). തുറമുഖം യഥാർത്ഥ്യമാകാനുള്ള തങ്ങളുടെ നേതാക്കളുടെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തെ കുറിച്ച് ജനപ്രതിനിധികൾ വാചാലരായി (First ship at Vizhinjam port). ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായ തുറമുഖ മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം എന്ന സ്വപ്‌ന പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ നായനാർ, കെ കരുണാകരൻ, ഉമ്മൻ‌ചാണ്ടി, വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ എന്നിവരെ അനുസ്‌മരിച്ചു.