തിരുവനന്തപുരം: സിനിമ പഠിപ്പിച്ച ഐ എഫ്‌ എഫ്‌ കെ യിലേക്ക് സ്വന്തം സിനിമ വരുന്നത് അഭിമാനനിമിഷം എന്ന് ദായം സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ പ്രശാന്ത് വിജയ് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു (Director Prashanth Vijay On IFFK and His Movies). തന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നത്. ദായം സിനിമ പങ്ക് വെക്കുന്നത് അമ്മ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ മകൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളെ കുറിച്ചും അവരുടെ തിരിച്ചറിവുകളെ കുറിച്ചുമാണ്.