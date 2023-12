തിരുവനന്തപുരം : ഡിജിപി ഓഫിസ് മാർച്ച് നടത്തിയ കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകർക്ക് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം (Bail for KSU activists who clashed with police in DGP office march). റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പത്ത് കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകർക്കാണ് ജാമ്യം. തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് പ്രതികൾക്ക് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.