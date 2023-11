തിരുവനന്തപുരം : മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ വധഭീഷണി. ബുധനാഴ്‌ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് വഴുതക്കാട്ടെ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വധഭീഷണിയുമായി ഫോൺ വിളി എത്തിയത് (Death threat against CM Pinarayi Vijayan). സംഭവത്തിൽ മ്യൂസിയം പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തവേയാണ് ഭീഷണി മുഴക്കിയ ആളെ കണ്ടെത്തിയത്. എറണാകുളം സ്വദേശിയായ 12 വയസുകാരനാണ് ഭീഷണിക്ക് പിന്നിലെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി (CM Pinarayi Vijayan got death threat from 12 year boy).