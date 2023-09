തിരുവനന്തപുരം : മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ (CM Pinarayi Vijayan's Birthday Wishes To Mammootty). 72-ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയോടൊത്തുള്ള (Mammootty) ചിത്രം സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്നത്. 'പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മൂട്ടിക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ' എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചിത്രം പങ്കുവച്ചത് (Pinarayi Vijayan wished Mammootty on his birthday).

മമ്മൂട്ടിക്ക് ആശംസ അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ആരാധകർ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആഘോഷവും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇത്തവണയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ഇന്‍റർനാഷണലിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാൽ ലക്ഷത്തിലധികം പേരുടെ രക്തദാനം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂട്ടിയുടെ പുതിയ ചിത്രമായ കണ്ണൂർ സ്‌ക്വാഡിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്യും. വൈകുന്നേരം 6 മണിക്കാണിത്.