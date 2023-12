കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​ നിന്ന് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് കി​ട്ടാ​നു​ള്ള​ത് ക​ണ​ക്കു​പ​റ​ഞ്ഞ് വാ​ങ്ങ​ണം. അ​ത് കെടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത തു​ട​രാ​നു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സ​ല്ലെന്നും മുഖപ്രസംഗത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നു (CPM's violence in the name of nava kerala sadas). പ​ട്ടി​ണി, തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്‌മ, കാ​ർ​ഷി​ക​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മ്പൂർ​ണ നാ​ശം, വ​ന്യ​ജീ​വി​ശ​ല്യം, അ​ഴി​മ​തി, കടക്കെണി, ധൂ​ർ​ത്ത്, അ​ധി​കാ​ര ദു​ർ​വി​നി​യോ​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ ​നി​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ടോ എ​ന്നുമാത്രമാണ് ചോ​ദ്യം.