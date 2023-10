താത്പര്യമുള്ളവർ ബയോഡാറ്റ, ഫോട്ടോ, ആധാർ കാർഡിന്‍റെ പകർപ്പ് എന്നിവ സഹിതമുള്ള അപേക്ഷ acpcdtvm.pol@kerala.gov.in എന്ന വിലാസത്തിലോ 9497902795 എന്ന വാട്‌സ് ആപ്പ് നമ്പറിലോ അയക്കണം. കൂടാതെ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫിസിലെ സി - ബ്രാഞ്ച് അസിസ്റ്റന്‍റ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫിസിൽ നേരിട്ടും അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ് (Applications are invited for Special Police Officers for deputation at keraleeyam venues).