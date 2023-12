തിരുവനന്തപുരം: മുന്‍ എംഎല്‍എയും പാലക്കാട് മുന്‍ ഡിസിസി അധ്യക്ഷനുമായ എ വി ഗോപിനാഥ് നവകേരള സദസിൽ (Navakerala Sadas) പങ്കെടുത്തതിൽ പ്രതികരണവുമായി എ കെ ബാലൻ (AK Balan Says CPM Will Provide Political Protection To AV Gopinath). ഗോപിനാഥ് മാത്രമല്ല ഇനിയും പലരും ഇടതുപക്ഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകുമെന്നും, പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിയെടുത്താൽ രാഷ്ട്രീയ സംരക്ഷണം നൽകുമെന്നും എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം എകെജി സെന്‍ററിന് (AKG Centre) മുന്നിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.