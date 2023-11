തിരുവനന്തപുരം : മുസ്‌ലിം ലീഗ് കോൺഗ്രസിന്‍റെ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ തിരുത്തുന്നുവെന്നും ലീഗ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ അന്തസുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നുവെന്നും സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എ കെ ബാലൻ (AK Balan on ET Mohammed Basheer's statement on CPM Palestine solidarity rally). പലസ്‌തീന്‍ ഐക്യദാര്‍ഢ്യ റാലിയില്‍ സി പി എം ക്ഷണിച്ചാല്‍ മുസ്‌ലിം ലീഗ് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് മുതിര്‍ന്ന ലീഗ് നേതാവും എം പിയുമായ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് എ കെ ബാലന്‍റെ പ്രതികരണം (AK Balan on ET Mohammed Basheer).