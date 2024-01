തിരുവനന്തപുരം: സാന്‍റാ മോണിക്കയുടെ ഡയറക്ടര്‍ റെനി സെബാസ്റ്റ്യനെ ശ്രീ നാരായണ ഓപ്പണ്‍ സര്‍വകലാശാലയുടെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് അംഗമായി നിയമനം നല്‍കിയതിനെതിരെ പരാതിയുമായി സേവ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ക്യാമ്പയിന്‍. (Renee Sebastian as a syndicate member of Sri Narayana Open University). മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെ മകള്‍ വീണ വിജയന്‍റെ കമ്പനിയായ എക്‌സാലോജിക്കിന് പണം നല്‍കിയതായി ആരോപണം നിലനില്‍ക്കുന്നതിനിടെയാണ് ശ്രീ നാരായണ ഓപ്പണ്‍ സര്‍വകലാശാലയുടെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് അംഗമായി റെനി സെബാസ്റ്റ്യന് നിയമനം നല്‍കിയത്.

ഇടത് സഹയാത്രികനായിരുന്ന ഡോ പ്രേംകുമാര്‍ രാജിവച്ച ഒഴിവിലാണ് റെനി സെബാസ്റ്റ്യന്‍റെ നിയമനം. നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് സേവ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് പരാതി നല്‍കി. മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചാണ് റെനി സെബാസ്റ്റ്യന് നിയമനം നല്‍കിയതെന്ന് പരാതിയില്‍ ആരോപിക്കുന്നു. (The Save University Campaign has filed a complaint against the appointment of Renee Sebastian).