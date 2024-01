വ്യാപാരിയുടേത് കൊലപാതകമാണെന്ന് പൊലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മൂന്ന് പേരെ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തത്. ജില്ല പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് കേസില്‍ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. മോഷണ ശ്രമമാണ് കൊലപാതകത്തില്‍ കലാശിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കേസില്‍ അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമായി നടക്കുന്നതായി ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി അജിത് പറഞ്ഞു (Three In Police Custody In Murder Case).