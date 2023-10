പത്തനംതിട്ട: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കൃഷ്‌ണഗിരിയില്‍ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ സഞ്ചരിച്ച കാർ ട്രക്കിലിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ രണ്ട് പേർ മരിച്ചു (Accident Two Malayali students died). അപകടത്തില്‍ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു (Three People Were Injured). പത്തനംതിട്ട അടൂര്‍ സ്വദേശികളായ മണ്ണടി സായൂജ്യത്തില്‍ വിമുക്ത ഭടന്‍ സുരേഷിന്‍റെ മകന്‍ സന്ദീപ് (23), മണ്ണടി ബാവ മന്‍സിലില്‍ റഷീദിന്‍റെ മകന്‍ അമാന്‍ (23) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.