പത്തനംതിട്ട : ശബരിമല തീർഥാടകർ മല കയറുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് അധികൃതര്‍ (Guidelines for Sabarimala pilgrims). രോഗികള്‍, പ്രായമായവര്‍, കുട്ടികള്‍ അടക്കമുള്ള തീര്‍ഥാടകര്‍ പാലിക്കേണ്ട നിര്‍ദേശങ്ങളാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിർദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ (Authorities have issued instructions at Sabarimala).