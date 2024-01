പത്തനംതിട്ട: ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്‌ണനെ ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിച്ച കേസില്‍ ഒരാള്‍ പൊലീസ് പിടിയില്‍ (Caste Abuse Through Social Media Against Minister K Radhakrishnan, One Arrested). തിരുവല്ല കടപ്ര സ്വദേശി ശരത് നായരെയാണ് പുളിക്കീഴ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. എഫ്‌എഫ്‌സി ഫാന്‍ ഫൈറ്റ് ക്ലബ്ബ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലൂടെയാണ് ദേവസ്വം മന്ത്രി സന്നിധാനത്ത് നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ സഹിതം ശരത് ജാതി അധിക്ഷേപം നടത്തിയത്.