മലപ്പുറം : യുവതാരത്തിന് വിദേശത്ത് ഫുട്‌ബോൾ പരിശീലനത്തിന് തുക കണ്ടെത്താൻ ബിരിയാണി ചലഞ്ച്. (Biriyani challenge at Edavanna Pathappiriyam). എടവണ്ണ പത്തപ്പിരിയം പാണരുകുന്ന് സ്വദേശിയായ അക്ഷയ്‌ക്ക് സ്പെയിനിൽ പരിശീലനം നടത്താൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനായി 5 ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവ് വരും. സ്പെയിനിലേക്ക് ഫുട്ബോൾ പരിശീലനത്തിനായി സെലക്ഷൻ ലഭിച്ചെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്രയാസത്താൽ സ്വപ്‌നം ഉപേക്ഷിയ്‌ക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു അക്ഷയ്.

ഇതേ തുടർന്നാണ് പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ബിരിയാണി ചലഞ്ചുമായി (Biriyani challenge to raise fund for football training in Spain) നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് എത്തിയത്. ഇതിനായി പത്തപ്പിരിയത്ത് വാർഡ് മെമ്പറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകി.