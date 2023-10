കോഴിക്കോട്: യുവാവിനെ സ്വയം വെടിയേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പേരാമ്പ്ര കാവുംതറ സ്വദേശി ഷംസുദ്ദീനെ ആണ് തലക്ക് വെടിയേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. എയർഗൺ ഉപയോഗിച്ച് തലയ്‌ക്ക് ഉന്നംവെച്ച ഇയാൾ ആത്മഹത്യ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം (The youth was found shot in a private lodge in Kozhikode). കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്ത ഇയാൾ ഇന്ന് പുലർച്ചെ സ്വയം വെടിയുതിർത്തുവെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.