തിരുവമ്പാടി : തിരുവമ്പാടിയിൽ പുഴയിൽ വിദ്യാർഥി കുളിക്കുന്നതിനിടെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ഥി മരിച്ചു. തിരുവമ്പാടി സേക്രട്ട് ഹാർട്ട് സ്‌കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി റയോൺ ഷിന്‍റോ (13) ആണ് മരിച്ചത്. തിരുവമ്പാടിക്ക് സമീപം ഇരുവഴിഞ്ഞി പുഴയിൽ ഒഴുക്കിൽ പെടുകയായിരുന്നു. (student died on current in Iruvanji River in Tiruvambadi, Kozhikode While bathing in the river)