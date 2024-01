കോഴിക്കോട്: ഒരു വരിയെങ്കിലും പാടാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരെങ്കിലുമുണ്ടാകുമോ.. ഇല്ല അല്ലേ. എന്നാൽ പാടാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ടും ഒന്നുമാകാതെ, കഴിഞ്ഞ് പോയ കാലത്തെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നവരോ? എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇനി ദുഃഖിക്കേണ്ട, പേരാമ്പ്രയിലെ 'ശ്രീരാഗ'ത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ മതി (Musician Sreejith Perambra and Sreeragam Institute of Music and Arts in Perambra).