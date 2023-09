കോഴിക്കോട് : പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ പന്തീരാങ്കാവ് സ്വദേശിനി ഹർഷിനയുടെ വയറ്റിൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണം ( Scissors in Stomach Case ) കുടുങ്ങിയ കേസിൽ ഹാജരാകാൻ പ്രതികൾക്ക് പൊലീസ് നോട്ടിസ് അയച്ചു ( The police have sent notices to the accused to appear in the Harshina case ). രണ്ട് ഡോക്ടർമാർ രണ്ട് നഴ്‌സുമാര്‍ എന്നിവരോട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കോഴിക്കോട് മെഡി. കോളജ് അസി. കമ്മിഷണർ കെ സുദർശന് മുമ്പാകെ ഹാജരാകാനാണ് നിര്‍ദേശം. പ്രതികളെ കൂടുതല്‍ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എ സി പി പറഞ്ഞു.

മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലെ അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസർ ഡോ രമേശൻ സി കെ, കോട്ടയം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഡോ ഷഹന എം, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ഐ എം സി എച്ചിലെ നഴ്‌സുമാരായ രഹന എം, മഞ്ജു കെ ജി എന്നിവരാണ് പ്രതികൾ. ഇവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പൊലീസ് നീക്കം. മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത കേസിൽ രണ്ടുവർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കിട്ടിയ നിയമോപദേശം. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടപടികള്‍ വേഗത്തിലാക്കുകയാണ് പൊലീസ്. പ്രതികളായ നാലുപേരേയും നേരത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.