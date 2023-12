കോഴിക്കോട് : ചാത്തമംഗലം കട്ടാങ്ങലിൽ ആദിവാസി വിദ്യാർഥിയെ പോലീസ് മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി (tribal student was beaten up by police). മാതൃസഹോദരന്‍റെ വീട്ടിൽ വച്ചാണ് കക്കാടംപൊയിൽ ആദിവാസി കോളനിയിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ പൊലീസ് മർദ്ദിച്ചതെന്നാണ് പരാതിയിലുള്ളത്.