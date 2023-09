സമരം അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം ഹര്‍ഷിനയുടെ പ്രതികരണം

കോഴിക്കോട്: പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ 104 ദിവസമായി നടത്തി വന്ന സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് ഹർഷിന (Harshina ends Strike). പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്‌തി രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് തീരുമാനം. സമരം പൂർണ്ണ വിജയമെന്നും ഒപ്പം നിന്നവർക്കെല്ലാം നന്ദിയെന്നും സമരസമിതി അറിയിച്ചു (Harshina ended Strike Scissors in Stomach Case).

​ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് 22 നാണ് ഹർഷിന കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിന് (Medical College Kozhikode) മുന്നിൽ അനിശ്ചിത കാല സത്യഗ്രഹ സമരം തുടങ്ങിയത്. ഇതിനിടെ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹ്യ-സാംസ്‌കാരിക മേഖലകളിലെ നിരവധി പ്രമുഖർ ഹർഷിനയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് സമരപ്പന്തലിലെത്തി. സമരത്തിൻ്റെ 100-ാം ദിനമായ തിരുവോണ നാളിൽ, ഹർഷിന സമര സഹായ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പട്ടിണി സദ്യ നടനും സാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ ജോയ് മാത്യുവാണ് (Joy Mathew) ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തത്.

​അതേസമയം ഹർഷിനയുടെ വയറ്റിൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണം കുടുങ്ങിയ കേസിൽ ഹാജരാകാൻ പ്രതികൾക്ക് പൊലീസ് നോട്ടീസ് അയച്ചു (Police sent notices to the accused to appear in Harshina case). രണ്ട് ഡോക്‌ടർമാർ രണ്ട് നഴ്‌സുമാർ എന്നിവരോട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കോഴിക്കോട് മെഡി. കോളജ് അസി. കമ്മീഷണർ കെ സുദർശന് മുമ്പാകെ ഹാജരാകാനാണ് നിര്‍ദേശം. പ്രതികളെ കൂടുതല്‍ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എസിപി പറഞ്ഞു.

​മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലെ അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസർ ഡോ രമേശൻ സി കെ, നിലവില്‍ കോട്ടയത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഡോ ഷഹന എം, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ നഴ്‌സുമാരായ രഹന എം, മഞ്ജു കെ ജി എന്നിവരാണ് പ്രതികൾ.

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഹർഷിനയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രസവത്തിന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാം. പ്രതികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പൊലീസ് നീക്കം. ​മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് ആക്‌ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത കേസിൽ രണ്ടു വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ​

​കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കിട്ടിയ നിയമോപദേശം. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടപടികള്‍ വേഗത്തിലാക്കുകയാണ് പൊലീസ്. ഇന്നലെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം പുതുക്കിയ പ്രതിപ്പട്ടിക കുന്ദമംഗലം കോടതിയിൽ‌ സമർപ്പിച്ചത്.

ഇപ്പോൾ പ്രതികളായ നാലു പേരേയും നേരത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്‌തിരുന്നു. ​പരാതി പ്രകാരം നേരത്തെ പ്രതി ചേർത്തിരുന്ന മെഡിക്കൽ കോളജ് മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം മുൻ സുപ്രണ്ട്, യൂണിറ്റ് മേധാവിമാരായിരുന്ന രണ്ടു ഡോക്‌ടർമാർ എന്നിവരെ സംഭവത്തിൽ പങ്കില്ലെന്ന് കണ്ട് പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.

​2017ൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയയെ തുടർന്നാണ് ഹർഷിനയുടെ വയറ്റിൽ കത്രികയ്ക്ക് സമാനമായ ആർട്ടറി ഫോർസെപ്‌സ് എന്ന ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണം കുടുങ്ങുന്നത്. പിന്നീട് 2022 സെപ്റ്റംബർ 17 നാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്നുതന്നെ ഹർഷിനയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഉപകരണം പുറത്തെടുക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ അഞ്ച് വര്‍ഷമാണ് ഹര്‍ഷിനയ്ക്ക് വയറ്റില്‍ കത്രികയുമായി കഴിയേണ്ടി വന്നത്.

