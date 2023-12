കോഴിക്കോട്: അന്തരിച്ച മുന്‍ കൃഷി മന്ത്രി സിറിയക് ജോണിന്‍റെ (90) സംസ്‌കാരം ഇന്ന് (Former minister Cyriac John funeral). കോവൂരിലെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ ഇന്നലെയായിരുന്നു അന്ത്യം (Former Minister and Congress leader Cyriac John passes away). ഇന്ന് (01.12.23) രാവിലെ 10 മുതൽ 12 വരെ കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ ഭൗതിക ശരീരം പൊതു ദർശനത്തിന് വക്കും.