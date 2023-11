തിരുവനന്തപുരം : ഇന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും എല്‍ഡിഎഫ് യോഗവും ചേരും. രാവിലെ 10 മണിക്ക് ചേരുന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പിന്നാലെ വൈകിട്ട് മൂന്നിനാകും എല്‍ഡിഎഫ് യോഗം ചേരുക. മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടന ഉള്‍പ്പെടെ ഇന്നത്തെ യോഗങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചയാകാനാണ് സാധ്യത (CPM Secretariat And LDF Meeting Today).

ഐക്യദാര്‍ഢ്യ റാലിയിലേക്ക് ലീഗില്ല : കോഴിക്കോട് വച്ച് സിപിഎം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പലസ്‌തീന്‍ ഐക്യദാര്‍ഢ്യ റാലിയിലേക്ക് മുസ്‌ലിം ലീഗിനെ ക്ഷണിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനം (Muslim League not invited to CPM Palestine Solidarity rally). കോഴിക്കോട് ജില്ല കമ്മറ്റി ഓഫിസിൽ ചേര്‍ന്ന സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമുണ്ടായത്. പലസ്‌തീന്‍ വിഷയത്തില്‍ ലീഗിന്‍റെ നിലപാട് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്ന് വിലയിരുത്തിലിനെ തുടർന്നാണ്‌ റാലിയിലേക്ക് ലീഗിനെ ക്ഷണിക്കേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തില്‍ സിപിഎം എത്തിയത് (Muslim League rejected from CPM Palestine Solidarity rally).