കോഴിക്കോട് : പ്രണയം നടിച്ച് 17കാരിക്കുനേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് പൊലീസ്. മലപ്പുറം എടവണ്ണപ്പാറ സ്വദേശിയായ മണ്ണാറക്കൽ ആദർശിനെ (23) ആണ് പോക്‌സോ കേസിൽ മാവൂർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. പെൺകുട്ടി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്ത് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത് (young man was arrested in the case of molesting a 17-year-old girl).