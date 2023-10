കോട്ടയം: സഹകരണ മേഖലയ്‌ക്കെതിരായ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ സഹകാരിസംഗമം നടത്തി (Sahakari Sangamam against the cooperative sector). സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോടെ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ മേഖലയെ തളർത്താനോ തകർക്കാനോ ആരു വിചാരിച്ചാലും കഴിയില്ലെന്ന് സംഗമം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌ത സഹകരണ രജിസ്‌ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി വിഎന്‍ വാസവന്‍ പറഞ്ഞു (VN Vasavan Inaugurated the Sahakari Sangamam). എല്ലാ മേഖലയിലും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വാധീനമുണ്ട്. ഇതു ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. ജനകീയമായ ഈ ബദലിനെ തകർക്കാനാണ് ചിലരുടെ ശ്രമമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.