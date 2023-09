കോട്ടയം : കടുത്തുരുത്തി മാൻവെട്ടത്ത് കുളത്തിൽ വീണ് 15 വയസുകാരന്‍ മരിച്ചു (Student Dies after Falling Into Pond). കപിക്കാട് കണ്ണാരത്തിൽ ജോണിയുടെ മകൻ ആൽഫ്രഡ് ജോസഫ് ജോൺ ആണ് മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്‌ച (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 16) വൈകിട്ട് 4.30 ഓടെയായിരുന്നു അപകടം (Student drowns in Pond).

കല്ലറ സെന്‍റ് തോമസ് സ്‌കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ് ആൽഫ്രഡ്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ്, മാഞ്ഞൂർ പഞ്ചായത്ത് പതിനേഴാം വാർഡിലെ പകൽ വീടിന് സമീപമുള്ള കുളത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കള്‍ കുളിക്കാനായി ഇറങ്ങിയത്. കരയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ആൽഫ്രഡ് കാൽ വഴുതി കുളത്തിൽ വീഴുകയായിരുന്നു.

ഉടൻ തന്നെ, കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൂട്ടുകാർ ആൽഫ്രഡിനെ കരയ്‌ക്കെടുത്ത് മുട്ടുചിറയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം മുട്ടുചിറ എച്ച് ജി എം ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ. അമ്മ, സിനി. സഹോദരി, ആൻമരിയ ജോൺ. കടുത്തുരുത്തി പൊലീസ് മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.